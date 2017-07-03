ГПУ установила незаконное обогащение Дейдея на около 6 млн гривен, - Луценко

Согласно словам Луценко, в период с 2009 по 2016 год Дейдей приобрел активы и недвижимость на сумму около 6 млн гривен. Также он подчеркнул, что есть огромная разница между официальными доходами и приобретенным имуществом нардепа.

В результате Дейдей подпадает под статью 368 - незаконное обогащения.

"Следствие располагает документальное подтверждение приобретения квартиры и автомобилей женой нардепа", - говорится в сообщении.

Стоить отметить, что в декларации Дейдей указал сведения о фиктивном кредите на сумму 3,5 млн гривен. Кроме того, на заседании регламентного комитета было показано видео, на котором нардеп говорил о кредите на эту сумму.

В свою очередь Дейдей отметил, что данное видео было смонтировано.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в четверг, 29 июня, внес в Верховную Раду Украины представление о привлечении народного депутата от "Оппозиционного блока" Михаила Добкина к уголовной ответственности.