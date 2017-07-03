09:59 03.07.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Электроснабжение Донецкой фильтровальной станции возобновили

По состоянию на семь часов утра понедельника, 3 июля, электроснабжения Донецкой фильтровальной станции восстановлено.

Электроснабжение Донецкой фильтровальной станции возобновили

Запуск работы станции планируется начать в сегодня утром. Об этом говорится в сообщении пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Там также отметили, что остаток воды в городском резервуаре составляет четыре тысячи кубических метров.

Напомним, 1 июля в результате боевых действий произошло повреждение высоковольтной линии электропередач, что привело к прекращению электроснабжения Донецкой фильтровальной станции, которая централизованно обеспечивает водой город Авдеевка.

Как сообщал УРА-Информ, боевики и российские наемные воска в воскресенье, 2 июля, продолжали нарушат режим тишины.

За прошедшие сутки противник 20 раз открывал огонь, как по позициям украинских военных, так и по мирным населенным пунктам. В результате боевых действий двое бойцов сил антитеррористической операции получили ранения.


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