Более 39 тыс. абитуриентов зарегистрировались за 4 дня вступительной кампании

Об этом сообщили в пресс-службе МОН.

По информации ведомства, создавать кабинеты абитуриенты смогут до 18:00 25 июля.

При этом подача электронных заявлений на поступление в вузы будет открыта 12 июля и продлится до 18:00 26 июля.

Также стало известно, что проблемы с регистрацией электронных кабинетов могут возникать только у поступающих, которые имеют ошибки в персональных данных в сертификатах ВНО или аттестатах.

К примеру, когда не совпадают фамилия, имя или отчество в паспорте и той информации, которая подавалась при регистрации на ВНО.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", выпускники этого года узнают первые результаты внешнего независимого оценивания.