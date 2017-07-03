11:20 03.07.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Более 39 тыс. абитуриентов зарегистрировались за 4 дня вступительной кампании

В течение четырех дней вступительная кампания в вузы насчитала 39050 электронных кабинетов.

Более 39 тыс. абитуриентов зарегистрировались за 4 дня вступительной кампании

Об этом сообщили в пресс-службе МОН.

По информации ведомства, создавать кабинеты абитуриенты смогут до 18:00 25 июля.

При этом подача электронных заявлений на поступление в вузы будет открыта 12 июля и продлится до 18:00 26 июля.

Также стало известно, что проблемы с регистрацией электронных кабинетов могут возникать только у поступающих, которые имеют ошибки в персональных данных в сертификатах ВНО или аттестатах.

К примеру, когда не совпадают фамилия, имя или отчество в паспорте и той информации, которая подавалась при регистрации на ВНО.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ"выпускники этого года узнают первые результаты внешнего независимого оценивания.


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