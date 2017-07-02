В Украине обесточены 745 населенных пунктов

Электроснабжение пропало, потому что сработали системы защиты украинских линий электропередач. Согласно данным ГСЧС – первого июля по итогам внезапного осложнения погодных условий – грозы и сильного ветра – возникло обесточивание 745-ти городов и сел – сразу в шести регионах.

Так, 49 населенных пунктов лишились электроснабжения на Киевщине, а также на Сумщине – 341 населенный пункт, на Полтавщине – 69, 181 – на Черкасчине, а также на Кировоградщине – 76 и 29 – на Черниговщине. Сейчас восстановлением занимаются бригады облэнерго.

Как сообщал УРА-Информ, на Черкасчине сразу 33 человека стали жертвами непогоды.