В Украине обесточенными остаются 379 населенных пунктов

За сегодняшний день спасателям удалось восстановить свет в 366 населенных пунктах, которые были обесточены 1 июля в результате грозы и сильного ветра. Как сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, осталось восстановить электроснабжение в - 167 населенных пунктах Сумской области, 99 - в Черкасской, 36 - в Черниговской, 36 - в Полтавской, 28 - Киевской и 16 населенных пунктах в Кировоградской области.

Сотрудники ГосЧС совместно с коммунальными службами в течение дня также распиливали и убирали поваленные деревья. Кроме того, районными и городскими администрациями решается вопрос по восстановлению поврежденных кровель домов частного сектора и социально-бытовой сферы.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в результате урагана в Черкасской области пострадали 48 человек, из них 31 госпитализирован, среди которых 17 детей.