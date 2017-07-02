В Софии аномальная жара убила пять человек, сотни людей попали в больницу

При этом в столице Болгарии Софии, где уже который день удерживается аномальная жара, погибли пять человек. По состоянию на вечер воскресенья, 2 июля, по всей стране в больницу уже попало около 260 человек.

Как сообщают местные СМИ, люди сотнями обращаются за медицинской помощью у многих были обмороки и плохое самочувствие из-за высоких температур.

Власти объявили критический уровень погодной опасности. Жарче всего было в городе Русе на Дунае, где, по данным Национального института метеорологии и гидрологии Болгарской академии наук, температура достигла рекордных 44 градусов. Кроме того, температурный рекорд был установлен в Плевене. Тут столбики термометров поднялись до 40 градусов в тени. Вместе с тем с тем Центр неотложной медицинской помощи напомнил людям, имеющим проблемы со здоровьем, детям и пожилым людям не выходить в самые жаркие часы суток, а именно с 11 до 16 часов дня.

В Румынии также по всей стране термометры превысили отметку в плюс 40 градусов.

В 19 южных и восточных уездах страны, включая Бухарест, введен максимальный красный код погодной опасности, который означает сильную жару и тепловой дискомфорт.

Власти Румынии открыли в городах пункты первой помощи и снабжения питьевой водой, воду также раздают пассажирам в общественном транспорте. На дорогах запрещено движение крупнотоннажного транспорта из-за плавящегося асфальта, сокращена скорость движения поездов, поскольку в отдельных местах на уровне почвы температура превышает плюс 50.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Украине непогода обесточила 745 населенных пунктов.