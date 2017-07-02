16:07 02.07.2017 | Общество | Новости
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В Крыму захватывают земли местных жителей – разведка

Оккупационная власть уже признала недействительными украинские документы на право собственности на землю.

В Крыму захватывают земли местных жителей – разведка

Так, в оккупированном Россией Крыму сейчас уже назвали украинские документы недействительными. Поэтому российские военные уже начали захватывать участки земли, которые принадлежат местным жителям. В частности, такие случаи замечены в н.п. Любимовка. Про это уже передали в ГУ разведки Минобороны.

Сейчас российское руководство активизировало меры по развитию воинской инфраструктуры , и в нарушение прав на имущество граждан. В Любимовке уже российские военные начали вести инженерные работы и расширять военный городок.

Как сообщал УРА-Информ, столичным жителям в 2016-ом году был возвращен участок земли. Площадь его – около 3,2 гектара.


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