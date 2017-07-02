01:00 02.07.2017 | Общество | Новости
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В Израиль прибыл американский авианосец "Джордж Буш"

Авианосец Военно-морских сил США "Джордж Буш" встал на якорь в порту Хайфы на севере Израиля.

В Израиль прибыл американский авианосец

Об этом передает Второй канал местного телевидения.

Как отмечается, это первый визит американского флота в воды этой страны за последние 17 лет.

По предварительным данным, корабль простоит в порту четыре дня, после чего отправится на выполнение боевого задания.

Также сообщается, что авианесущий крейсер класса "Нимиц" должен будет оказать поддержку международной коалиции во главе с США во время военной операции в Сирии.

В настоящее время на его борту находится более 5,7 тысячи человек и до сотни самолётов и вертолётов.

Ожидается, что в понедельник авианосец посетят премьер-министр (Израиля) Биньямин Нетаньяху и министр обороны Авигдор Либерман.

Напомним, как соообщал ранее "УРА-Информ", американская корабельная группировка во главе с атомным авианосцем Carl Vinson вошла в Японское море для обеспечения безопасности на Корейском полуострове и сдерживания Северной Кореи.


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