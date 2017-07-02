22:46 02.07.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Прокуратура проводит расследование против некоторых министров, - Луценко - ВИДЕО

Генеральная прокуратура Украины в настоящее время проводит расследование против отдельных министров действующего правительства.

Прокуратура проводит расследование против некоторых министров, - Луценко - ВИДЕО

Не исключено, что наряду с представлениями на снятие неприкосновенности с народных депутатов могут появиться претензии и к чиновникам, причем как бывшим, так и действующим. Об этом в воскресенье, 2 июля, в эфире одного из украинских телеканалов сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

Вместе с тем он не назвал каких-либо имен, отметив, что такая у него работа. Сейчас проводится следствие в отношении многих фигурантов, в том числе у нас есть вопрос и к действующим, и бывшим министрам. И они также прошли по какой-то отдельной партийной квоте коалиционного правительства, - пояснил Луценко.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что осенью внесет в Верховную Раду новые представления на снятие неприкосновенности с народных депутатов.


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