05:25 02.07.2017 | Общество | Новости
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Нидерланды определятся с форматом трибунала по MH17 на следующей неделе

Власти Нидерландов уже на следующей неделе примут решение о том, как в дальнейшем будет проходить суд над подозреваемыми в сбивания рейса MH17 над Донбассом. 

Нидерланды определятся с форматом трибунала по MH17 на следующей неделе

Соответствующие сведения передает местное издание NU.

Как отмечается, правительство Голландии не может пока определить, как и где пройдет трибунал.

В связи с этим данное решение должны вынести Австралия, Малайзия, Украина и Бельгия, которые сотрудничают в расследовании катастрофы пассажирского лайнера.

Отметим, что отказ России от участия в трибунале не повлияет на процесс расследования. Поскольку, так или иначе, будет принято решение о заочном осуждении всех виновников трагедии.

Сейчас в отношении трибунала рассматриваются две возможност. В часности, судебное преследование в создаваемом международном трибунале или суд в одной из вышеперечисленных стран.

Также добавим, что катастрофа пассажирского самолета Boeing 777-200 9М-MRD произошла над территорией Донецкой области 17 июля 2014.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ",  Нидерланды проинформировали Европейский Союз об окончательном принятии ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.


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