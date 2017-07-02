Нидерланды определятся с форматом трибунала по MH17 на следующей неделе

Соответствующие сведения передает местное издание NU.

Как отмечается, правительство Голландии не может пока определить, как и где пройдет трибунал.

В связи с этим данное решение должны вынести Австралия, Малайзия, Украина и Бельгия, которые сотрудничают в расследовании катастрофы пассажирского лайнера.

Отметим, что отказ России от участия в трибунале не повлияет на процесс расследования. Поскольку, так или иначе, будет принято решение о заочном осуждении всех виновников трагедии.

Сейчас в отношении трибунала рассматриваются две возможност. В часности, судебное преследование в создаваемом международном трибунале или суд в одной из вышеперечисленных стран.

Также добавим, что катастрофа пассажирского самолета Boeing 777-200 9М-MRD произошла над территорией Донецкой области 17 июля 2014.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Нидерланды проинформировали Европейский Союз об окончательном принятии ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.