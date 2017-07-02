На Львовщине обнаружен труп ребенка

Так, в одной из рек региона был обнаружен труп ребенка, который ранее считался пропавшим. Эта информация была передана Департаментом защиты граждан ОГА области. Согласно данным – первого июля вечером было сообщение о том, что в пос. Нижний Туров четырехлетний мальчик пропал после того, как ушел из дома.

Представители ГСЧС были привлечены к его поискам и вечером первого июля в километре от жилого дома было найдено тело маленького ребенка. Сейчас ведется доследственная проверка.

Как сообщал УРА-Информ, в столице в одном из озер был обнаружен труп подростка. Тело нашли в районе Дарницы.