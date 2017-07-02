13:27 02.07.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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На Львовщине обнаружен труп ребенка

В Турковском районе Львовщины был обнаружен труп ребенка.

На Львовщине обнаружен труп ребенка

Так, в одной из рек региона был обнаружен труп ребенка, который ранее считался пропавшим. Эта информация была передана Департаментом защиты граждан ОГА области. Согласно данным – первого июля вечером было сообщение о том, что в пос. Нижний Туров четырехлетний мальчик пропал после того, как ушел из дома.

Представители ГСЧС были привлечены к его поискам и вечером первого июля в километре от жилого дома было найдено тело маленького ребенка. Сейчас ведется доследственная проверка.

Как сообщал УРА-Информ, в столице в одном из озер был обнаружен труп подростка. Тело нашли в районе Дарницы.


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