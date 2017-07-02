09:22 02.07.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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На Черкасчине от урагана пострадали 33 человека

На Черкасчине 33 человека стали жертвами урагана.

На Черкасчине от урагана пострадали 33 человека

При этом 11-ть из них даже были доставлены в больницу. Эти данные распространили в ОГА Черкасской области. Вечером первого июля многие районы области стали жертвами непогоды. В итоге на местах были проведены совещания руководства.

От непогоды электроснабжения лишились Чернобаевский район, а также Золотоношский. Также есть проблема связи. В некоторых местах ветер повалил деревья, которые упали на автодороги. Также ветер посрывал с домов крыши. Погибших по итогам урагана не было. В обесточенных районах больницы функционируют на резервном питании.

Как сообщал УРА-Информ, первого июля синоптики предупреждали про шквалы и ветер в столице.


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