03:20 02.07.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
100168864:labazovych

Минэкологии начало инвентаризацию экологически опасных объектов на Донбассе

Министерство экологии Украины начало инвентаризацию экологически опасных объектов на востоке Украины.

Минэкологии начало инвентаризацию экологически опасных объектов на Донбассе

Об этом сообщил глава Минэкологии Остап Семерак на своей странице в Facebook.

Согласно его словам, уже создан проект по инвентаризации объектов, несущих экологическую и техногенную угрозу на территории Донецкой и Луганской областей.

"Крайне сложной в регионе остается ситуация относительно состояния и качества воды. Из 113 водозаборов подземных вод около полусотни - загрязнены", - отметил Семерак.

Также он сообщил, что завтра планирует поехать в Донецкую область, чтобы посетит пост автоматизированной системы мониторинга состояния окружающей среды в Краматорске.

Напоследок Остап Семерак подчеркнул,что Донецкая администрация запускает проект автоматизированной системы мониторинга распространения загрязнения.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее президент Украины Петр Порошенко намерен ускорить освобождение оккупированных Россией территорий.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив