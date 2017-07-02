Минэкологии начало инвентаризацию экологически опасных объектов на Донбассе

Об этом сообщил глава Минэкологии Остап Семерак на своей странице в Facebook.

Согласно его словам, уже создан проект по инвентаризации объектов, несущих экологическую и техногенную угрозу на территории Донецкой и Луганской областей.

"Крайне сложной в регионе остается ситуация относительно состояния и качества воды. Из 113 водозаборов подземных вод около полусотни - загрязнены", - отметил Семерак.

Также он сообщил, что завтра планирует поехать в Донецкую область, чтобы посетит пост автоматизированной системы мониторинга состояния окружающей среды в Краматорске.

Напоследок Остап Семерак подчеркнул,что Донецкая администрация запускает проект автоматизированной системы мониторинга распространения загрязнения.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее президент Украины Петр Порошенко намерен ускорить освобождение оккупированных Россией территорий.