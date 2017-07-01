Во Львове разоблачили сеть букмекерских контор

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУ НП во Львовской области.

В сообщении говорится, что правоохранители ликвидировали деятельность тринадцати ячеек игорного бизнеса, расположенных во Львове, Дрогобыче, Стрые и Жовкве.

Отмечается, что во время санкционированных обысков сотрудники Управления защиты экономики во Львовской области совместно с работниками следственного управления полиции Львовской обалсти изъяли более восьмидесяти системных блоков, объединенных в единую сеть с установленных специальным программным обеспечением, почти пятьдесят тысяч гривен, вырученных от предоставления услуг в этой сфере, мониторы, телевизоры, роутеры, принтеры для печати чеков, а также другое оборудование и бухгалтерскую документацию.

Отмечается, что в данный момент открыто уголовное производство по факту занятия игорным бизнесом. Злоумышленникам грозит штраф до 850 тыс. грн с конфискацией игрового оборудования.

Ранее УРА-Информ сообщал, что Минфин намерен легализовать игорный бизнес.