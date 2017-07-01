20:35 01.07.2017 | Общество | Новости
100168866:labazovych

В Москве простились с экс-солистом группы "Иванушки International" - ФОТО

На Троекуровском кладбище в Москве прошла церемония прощания с бывшим солистом группы "Иванушки International" Олегом Яковлевым.

В Москве простились с экс-солистом группы

Об трагическом событие сообщает "РИА Новости".

Отметим, что возле Некрополя выстроилась внушительная очередь из тех, кто пришел проститься с музыкантом. Так, люди несли цветы, утирали слезы и останавливаясь возле гроба.

Таже на похоронах присутствовали участники коллектива "Иванушки International" Кирилл Андреев и Андрей Григорьев-Апполонов.

По словам Андреева, он был раз да Олежка, когда тот начал свою сольную карьеру. Тем не менее, когда он узнал о его болезни, это гром среди ясного неба.

"Олег, я тебя люблю, Царство тебе небесное ", - сказал Андреев.

В свою очередь Григорьев-Апполонов зачитал сообщения тех, кто собирался лично попрощаться с Олегом Яковлевым.

Добавим, что артист скончался на 48-м году жизни.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Москве в четверг утром, 29 июня, умер бывший солист группы "Иванушки International" Олег Яковлев.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив