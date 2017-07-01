В Москве простились с экс-солистом группы "Иванушки International" - ФОТО

На Троекуровском кладбище в Москве прошла церемония прощания с бывшим солистом группы "Иванушки International" Олегом Яковлевым.
Об трагическом событие сообщает "РИА Новости".
Отметим, что возле Некрополя выстроилась внушительная очередь из тех, кто пришел проститься с музыкантом. Так, люди несли цветы, утирали слезы и останавливаясь возле гроба.
Таже на похоронах присутствовали участники коллектива "Иванушки International" Кирилл Андреев и Андрей Григорьев-Апполонов.
По словам Андреева, он был раз да Олежка, когда тот начал свою сольную карьеру. Тем не менее, когда он узнал о его болезни, это гром среди ясного неба.
"Олег, я тебя люблю, Царство тебе небесное ", - сказал Андреев.
В свою очередь Григорьев-Апполонов зачитал сообщения тех, кто собирался лично попрощаться с Олегом Яковлевым.
Добавим, что артист скончался на 48-м году жизни.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Москве в четверг утром, 29 июня, умер бывший солист группы "Иванушки International" Олег Яковлев.