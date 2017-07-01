В Японии обнаружены смертельно опасные муравьи

Так, были выявлены т.н. "огненные муравьи". Выяснилось, что яд этих насекомых вполне может стать причиной смерти человека. Эти данные распространили РИА Новости. В издании также сказано, что в порту Нагоя муравьев видели прямо на стене контейнера, привезенного в Японию из Китая.

Перед этим контейнер привозили еще в несколько портов мира. Муравьев тут же после обнаружения уничтожили. При этом специалисты опасаются распространения насекомых, потому что эти муравьи названы наиболее опасными в мире.

Как сообщал УРА-Информ, в США в национальном парке проживают синхронные светлячки.