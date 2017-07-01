06:00 01.07.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Украинский жилой фонд вырос на четыре миллиона квадратных метров

Состоянием на начало 2017-го года украинский жилой фонд был равен 977 900 000 метров квадратных.

Украинский жилой фонд вырос на четыре миллиона квадратных метров

При этом к началу прошлого года жилой фонд в стране был равен 973 800 000 метров квадратных. Эти данные распространили в госслужбе статистики. Согласно сведениям - жилой фонд практически весь относится к жилым домам. А площадь же общежитий в общем жилфонде составила около 1,7 процента.

Среди общего количества квартир в стране (около 16,9 миллиона) однокомнатные составили примерно 20-ть процентов, а двухкомнатные – около 37-ми процентов. 32 процента пришлись на трехкомнатные.

Как сообщал УРА-Информ, в столице задержаны злоумышленники, которые незаконно перепродали 31 квартиру.


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