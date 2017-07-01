569 наблюдателей ОБСЕ работают на Донбассе

Об этом сообщил заместитель главы миссии Александр Хуг.

В сообщении говорится, что сейчас миссия насчитывает 651 наблюдателей, из которых 569 работают на востоке. Также работают 350 местных работников и 90 других международных представителей, работающих в специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине.

Также Хуг отметил, что еженедельно случается по два серьезных инцидента с представителями миссии, в дополнение к обычным ограничениям.

"После инцидента 23 апреля численность наших наблюдателей не уменьшилась. Большинство наблюдателей решительно настроены продолжать свою работу", - добавил Александр Хуг.

Ранее УРА-Информ сообщал, что 500 взрывов зарегистрировал патруль ОБСЕ на Донетчине.