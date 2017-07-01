02:03 01.07.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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569 наблюдателей ОБСЕ работают на Донбассе

Сейчас на востоке Украины работают 569 членов патруля специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

569 наблюдателей ОБСЕ работают на Донбассе

Об этом сообщил заместитель главы миссии Александр Хуг.

В сообщении говорится, что сейчас миссия насчитывает 651 наблюдателей, из которых 569 работают на востоке. Также работают 350 местных работников и 90 других международных представителей, работающих в специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине.

Также Хуг отметил, что еженедельно случается по два серьезных инцидента с представителями миссии, в дополнение к обычным ограничениям.

"После инцидента 23 апреля численность наших наблюдателей не уменьшилась. Большинство наблюдателей решительно настроены продолжать свою работу", - добавил Александр Хуг.

Ранее УРА-Информ сообщал, что 500 взрывов зарегистрировал патруль ОБСЕ на Донетчине.


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