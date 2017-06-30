Верховная Рада рассмотрит представления о снятии неприкосновенности на следующей неделе, - Сарган

Начиная с понедельника по пятницу ежедневно будет рассматриваться по одной кандидатуре. Всего в парламент сейчас находится шесть представлений.

Об этом в пятницу, 30 июня, в эфире одного из украинских телеканалов пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Украины Лариса Сарган. По ее словам, Верховная Рада рассмотрит представление о снятии депутатской неприкосновенности, поданные Генеральной прокуратурой, на следующей неделе.

В понедельник в 12 часов дня состоится первое заседание регламентного комитета. Затем со вторника по пятницу в десять часов утра профильный комитет рассмотрит все шесть представление, которые ГПУ передала в ВРУ. Четверг и пятница - это дни, отведенные для дела Полякова и Розенблатта, в понедельник, вторник и среду с учетом того, что еще добавилось представление на Михаила Добкина, я думаю, что в один из дней также будет рассмотрено это представление, - сказала она.

Напомним, 21 июня генпрокурор Юрий Луценко направил в Раду представление на снятие неприкосновенности с народных депутатов Андрея Лозового, Олеся Довгого, Евгения Дейдея, Максима Полякова и Борислава Розенблата.

Как сообщал УРА-Информ, 29 июня, Луценко также внес в Раду представление на снятие депутатской неприкосновенности с Добкина от "Оппозиционного блока".