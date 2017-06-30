В Украине непогода обесточила почти 900 населенных пунктов, - ГосЧС

В результате неблагоприятных погодных условий без света остались около 900 населенных пунктов. Как сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, сильные дожди и порывы ветра стали причиной срабатывания системы защиты линий электропередач.

В итоге 881 населенного пункта в десяти областях оказался обесточен. Таким образом, по стоянию на утром пятницу без света остаются в Волынской области 236 населенных пункта, в Хмельницкой - 262, Львовской - 135, Черновицкой - 76, Тернопольской - 69, Винницкой - 37, Житомирской - 28, Ровенской - 22, Киевской - 15 и Луганской - один населенный пункт.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, на Тбилиси в четверг вечером, 29 июня, обрушился ураган. Сильный ливень с ураганным ветром создали серьезные проблемы в ряде районов грузинской столицы и ее окрестностях. В городе образовалось наводнение, которое ограничило передвижение транспорта.