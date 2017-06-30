В пятницу в Украине жаркая погода, местами – грозовые дожди

В северных и большинстве центральных регионах местами в западных, в Одесской и Николаевской областях - кратковременные дожди, местами грозы. На остальной территории без осадков.

Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 метров на секунду, в западной части отдельные порывы 15-20 метров на секунду. Температура воздуха ночью составит 28-33 градуса тепла.

В Киеве сегодня ночью кратковременный дождь, гроза, днем местами небольшой дождь. Температура воздуха ночью составит 19-21 градус тепла. Днем воздух раскалится до 30-32 градусов.

На западе Украины в пятницу ночь кратковременный дождь, гроза, днем преимущественно без осадков. Ночная температура воздуха составит 14-19 теплых градусов. Днем столбики термометров покажут от 25 до 30 градусов со знаком плюс.

В северных регионах ночью кратковременный дождь, гроза, днем местами небольшой дождь. Ночная температура воздуха не опустится ниже 17-22 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 28-33 градусов.

В центре Украины местами кратковременный дождь, гроза, только в Днепропетровской области без осадков. Ночью будет от 17 до 22 градуса тепла. Днем столбики термометров поднимутся до отметки в 29-34 градуса, в Днепропетровской области до 31-36 градусов.

На востоке Украины сегодня сухо и жарко. Ночная температура воздуха не опустится ниже 17-22 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 29-34 градусов.

На юге Украины в последний день июня без осадков, только ночью в Одесской и Николаевской областях местами кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха ночью составит 18-23 теплых градусов. Днем будет жарко до 32-37 градусов.

В Крыму также без осадков. Ночная температура воздуха не опустится ниже отметки в 17-22 градуса тепла. Днем воздух раскалится до 32-37 градусов.