В Москве снова ураган

Данную информсацию передают РИА Новости.

В сообщении говорится, что восемь пассажирских самолетов, прилетающих в “Шереметьево” и “Внуково” в связи со сложными метеоусловиями отправились на запасной аэродром “Домодедово”.

Также по информации источника в экстренных службах столицы, в Москве незначительно пострадала пожилая при падении ветки во время сильного ветра на востоке Москвы.

При этом в ГУП “Москводоканал” сообщили о поступлении около 30 заявок от горожан о подтоплении, часть подтоплений уже устранена, по остальным бригады оперативно выехали по адресам.

Также сообщается, что время в новой Москве загорелось дерево из-за прямого попадания молнии.

Ранее УРА-Информ сообщал, что ураган в Москве унес жизни уже 16 человек.