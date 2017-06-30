В Москве снова ураган

Во время урагана в Москве пострада пожила женщина, дерево загорелось из-за попадания молнии, а пилоты были вынуждены посадить восемь самолетов на запасном аэродроме в Домодедово.
Данную информсацию передают РИА Новости.
В сообщении говорится, что восемь пассажирских самолетов, прилетающих в “Шереметьево” и “Внуково” в связи со сложными метеоусловиями отправились на запасной аэродром “Домодедово”.
Также по информации источника в экстренных службах столицы, в Москве незначительно пострадала пожилая при падении ветки во время сильного ветра на востоке Москвы.
При этом в ГУП “Москводоканал” сообщили о поступлении около 30 заявок от горожан о подтоплении, часть подтоплений уже устранена, по остальным бригады оперативно выехали по адресам.
Также сообщается, что время в новой Москве загорелось дерево из-за прямого попадания молнии.
Ранее УРА-Информ сообщал, что ураган в Москве унес жизни уже 16 человек.