Украинские полицейские исполнят гимн ЕС

Так, это должно быть максимальное численное оркестровое исполнение гимна Евросоюза. Сегодня такая информация поступила от пресс-службы украинской Нацполиции. Согласно этим данным – первого июля в городе Киев будет проведет конкурс оркестров полиции. В нем участие намерены принять оркестры сразу девяти регионов.

При этом 200 музыкантов-полицейских будут устанавливать рекорд, вместе исполняя гимн Евросоюза. Указанное мероприятие пройдет с 14-ти часов и до 19-ти в Мариинском парке города, в Ракушке.

Как сообщал УРА-Информ, ранее новый рекорд установил К. Роналду.