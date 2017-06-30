15:21 30.06.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Украинские полицейские исполнят гимн ЕС

Первого июля правоохранители нашей страны намерены установить новый рекорд. Исполнив гимн Евросоюза.

Украинские полицейские исполнят гимн ЕС

Так, это должно быть максимальное численное оркестровое исполнение гимна Евросоюза. Сегодня такая информация поступила от пресс-службы украинской Нацполиции. Согласно этим данным – первого июля в городе Киев будет проведет конкурс оркестров полиции. В нем участие намерены принять оркестры сразу девяти регионов.

При этом 200 музыкантов-полицейских будут устанавливать рекорд, вместе исполняя гимн Евросоюза. Указанное мероприятие пройдет с 14-ти часов и до 19-ти в Мариинском парке города, в Ракушке.

Как сообщал УРА-Информ, ранее новый рекорд установил К. Роналду.


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