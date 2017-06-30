Спасателям удалось за ночь сократить площадь пожара в чернобыльской зоне

По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям на данные момент площадь обязательного отселения уменьшено с 25 до 12 гектар. В 337 лесном квартале пожар локализован, в 336 квартале - наблюдаются отдельные ячейки.

Угроза распространения огня на другие лесные кварталы отсутствует, - заверили в ведомстве, добавив, что на девять часов утра гашение пожара продолжается. При этом в ГосЧС отметили, что с шести часов утра к тушению огня привлечено два пожарных самолета и один вертолет с водосливным устройством.

Привлечение наземных сил усложнено повышением радиационного фона в ячейке горения. На данный момент общий радиационный фон по зоне отчуждения составляет 0,03-0,04 мР/час при допустимом - 0,08 мР/час, - говорится в сообщении ГосЧС.

Напомним, 29 июня произошло возгорание порубочных остатков древесины и лесной подстилки в Зоне отчуждения, предварительно при проведении технологической вырубки леса для прокладки железной дороги. Площадь пожара в четверг достигала 25 гектаров.

Как сообщал УРА-Информ, в ГосЧС заверили, что пожар в Чернобыльской зоне, который начался вчера днем, не несет угрозы атомной электростанции. Лес горит почти на границе 10-километровой зоны возле села Буряковка, а ветер юго-западный. Поэтому пока никаких угроз для атомной станции не предвидится.