Пожар в зоне отчуждения не угрожает ЧАЭС, - ГосЧС

Лес горит почти на границе 10-километровой зоны возле села Буряковка, а ветер юго-западный. Поэтому пока никаких угроз для атомной станции не предвидится.

Об этом рассказал в четверг вечером, 29 июня, начальник Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киевской области Василий Слободяник.

По его словам, борьба с огнем продолжается. Сейчас в Чернобыльской зоне задействованы 16 единиц техники и 63 человека личного состава ГосЧС им помогают 17 единиц техники и 53 человек от лесничества. Три автомобиля дополнительно подвозят воду от "Северной пущи", - пояснил он, добавив, что распространения огня не наблюдается.

Напомни, как сообщал УРА-Информ, в зоне отчуждения Чернобыльской зоны Киевской области на территории Лубянского лесничества загорелся лес. Пожар начался при проведении технологической вырубки леса для прокладки железной дороги. Тут загорелись порубочны остатки древесины и лесной подстилки.