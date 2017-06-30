Полиция задержала майора в Днепропетровской области за взятку

Полицейский попался на взятке. Как сообщает пресс-служба Национальной полиции области, майор требовал 3,5 тысячи долларов.

За эти деньги он пообещал 26-летнему мужчине посодействовать в решении вопроса о возвращении изъятого автомобиля и избежать уголовной ответственности. Службы безопасности Украины и военной прокуратуры задержали майора полиции в служебном кабинете при передаче денег.

Сейчас сотруднику полиции объявлено подозрение по статье Уголовного Кодекса Украины Злоупотребление влиянием. Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде штрафа от семисот пятидесяти до одной тысячи пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан или лишением свободы на срок от двух до пяти лет.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Херсоне Служба безопасности Украины во время следственных действий обнаружила у одного из чиновника более 90 тысяч долларов, около десяти тысяч евро и 364 тысяч гривен. Как сообщает пресс-служба СБУ, полиция проводит следственные действия в рамках открытых уголовных дел по фактам хищения бюджетных средств на сумму более пяти миллионов гривен.