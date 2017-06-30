Оружие и боеприпасы изъяли в Запорожье

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции Украины в Запорожской области.

В сообщении говорится, что в ходе документирования преступной деятельности сотрудники управления уголовного розыска и следственного управления совместно с сотрудниками управления Службы безопасности Украины в Запорожской области изъяли у злоумышленников 20 гранат РГД-5 и 20 Ф-1, 7 шт. РПГ-18 и 120 подствольных гранат ВОГ-25. В настоящее время установлено, что оружие поступало из зоны проведения АТО.

Сообщается, что правоохранители разоблачили и обезвредили общественно-опасную преступную группу, которая занималась приобретением, хранением, сбытом и ношением огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывных устройств на территории Запорожской области.

"При продаже огнестрельного оружия и боеприпасов оперативники задержали в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины 34-летнего жителя Розовского района. Также в ходе проведения следственно-оперативных мероприятий установлена ​​причастность к незаконному обороту оружия еще 3 человек", - сообщили в полиции .

Отмечается, что в результате следственных действий изъято:

- патроны различных калибров общей количеством 1023 шт .;

- 7 магазинов;

- 8 государственных автомобильных номерных знаков;

- РПГ-18 - 1шт.

Продолжается расследование уголовного производства, открытого по признакам ч.1 ст.263 Уголовного кодекса Украины.

Ранее УРА-Информ сообщал, что в зоне АТО у местного жителя изъяли оружие.