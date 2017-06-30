На Харьковщине пограничники изъяли у мужчины 15 тысяч долларов - ФОТО

Он пытался перевезти деньги через государственную границу в одном из пунктов пропуска на украинско-российской границе. Как сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы, в пункт пропуска "Гоптовка" прибыл автомобиль марки "Opel". Пассажиром в машине был 26-летний харьковчанин.

Во время таможенного оформления сотрудники обратили внимание на нервозность человека и его неуверенные ответы. При осмотре личных вещей пограничники обнаружили в его сумке 15 тысяч долларов.

Деньги были изъяты, а сотрудниками фискальной службы составили протокол в установленном порядке.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 14 июня 2017 года, пограничный наряд отдела "Лядова", который охранял государственную границу на территории населенного пункта Серебрия, предупредил попытку незаконного перевоза спирта через Днестр.