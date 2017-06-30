На Донбассе за неделю погибли двое мирных жителей

Кроме того, зафиксировали несколько инцидентов, которые представляли угрозу для наблюдателей ОБСЕ. Такое сообщение сегодня поступило от А. Хуга – замглавы ОБСЕ-миссии, трудящейся в Украине. Он отметил также, что в течение недели миссия подтвердила наличие шести жертв среди мирных жителей на Донбассе. При этом двое граждан погибло. Хуг добавил также, что среди погибших в том числе - жительницы н.п. Ясиноватая и с. Пикузы. Замечены также 18 фактов ограничения работы миссии ОБСЕ.

Как сообщал УРА-Информ, за сутки на Донбассе зафиксирована гибель одного силовика, а также еще ранения четырех.