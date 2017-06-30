15:44 30.06.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
100168824:mysnichenko

На Донбассе за неделю погибли двое мирных жителей

На востоке нашей страны в течение недели погибло сразу двое мирных жителей.

На Донбассе за неделю погибли двое мирных жителей

Кроме того, зафиксировали несколько инцидентов, которые представляли угрозу для наблюдателей ОБСЕ. Такое сообщение сегодня поступило от А. Хуга – замглавы ОБСЕ-миссии, трудящейся в Украине. Он отметил также, что в течение недели миссия подтвердила наличие шести жертв среди мирных жителей на Донбассе. При этом двое граждан погибло. Хуг добавил также, что среди погибших в том числе - жительницы н.п. Ясиноватая и с. Пикузы. Замечены также 18 фактов ограничения работы миссии ОБСЕ.

Как сообщал УРА-Информ, за сутки на Донбассе зафиксирована гибель одного силовика, а также еще ранения четырех.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив