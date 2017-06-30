На Донбассе в четверг погиб один украинский военный, четверо получили ранения

За прошедшие сутки боевики 22 раза нарушали решим тишины. В результате таких действий один украинский воин погиб.

Четверо бойцов сил АТО получили ранения. Еще двое военнослужащих в ходе боевых действий получили боевые травмы. Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центра штаба АТО, на донецком направлении зафиксировано 12 обстрелов.

Чрезвычайно сложной ситуация была на участке линии соприкосновения "Авдеевка – Каменка", где боевики активно обстреливали позиции сил АТО не только из пехотного вооружения, но и плотно накрывали их из минометов, 122-мм артиллерийских систем и танков.

На приморском направлении под огнем противника оказались Водяное, Гнутово, Талаковка и Павлополь. Там боевики вооружение калибром более 100 мм не применяли и открывали по украинским воинам огонь в основном из гранатометов различных модификаций, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

На луганском направлении противник поздно вечером выпустил по несколько мин из минометов калибра 82 мм по позициям сил АТО в районе Счастья и Попасной. Кроме того, вблизи Попасной враг бил из зенитной установки и стрелкового оружия.

Вместе с тем по данным штата, нашим войскам чтобы подавить огонь противника и сохранить свои жизни и здоровье сових солдат, украинские военнослужащие были вынуждены несколько раз открывать огонь на поражение. При этом, наши подразделения использовали исключительно вооружение, которое не противоречит требованиям Минских соглашений, - заверили в штабе.

Напомним, на Донбассе в зоне проведения АТО, во время выполнения боевой задачи, погибла жительница Одесской области - Надежда Морозова.