Из-за обстрелов боевиков сотрудники ОБСЕ эвакуировали из Попасной

Тут боевики обстреляли представительство специальной мониторинговой миссии из запрещенных минскими соглашениями 82-мм минометы, а также зенитные установки и стрелковое оружие. Как сообщает пресс-центр штаба антитеррористической операции, ссылаясь на данные украинской стороны Совместного центра по координации и контролю, пострадавших среди сотрудников миссии ОБСЕ нет, однако сотрудники миссии были вынуждены эвакуировать свой полевой офис.

Такими вооруженными нападениями боевики пытаются запугать представителей миссии ОБСЕ и заставить их свернуть свою работу на луганском направлении, уверены в центре. Тут также добавили, что украинская сторона СЦКК категорически осуждает действия российских наемных войск и квалифицирует их как грубое нарушение достигнутых ранее соглашений.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, провокационные обстрелы со стороны российских наемных войск в зоне проведения антитеррористической операции продолжаются. За прошедшие сутки боевики 22 раза нарушали решим тишины. В результате таких действий один украинский воин погиб.