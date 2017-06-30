Из Львова вывезли уже три тысячи тонн мусора

Сейчас продолжает выполняться работа по вывозу бытового мусора из Львова.
Так, на данном этапе из н.п. Львов уже успели вывезти около трех тысяч тонн бытовых отходов. Эти данные поступили от Г. Зубко – министра ЖКХ и регионального развития нашей страны. Согласно его сообщению – на сегодняшний день уже сумели вывезти из города три тысячи тонн мусора.
Это – из тех 6,5 тысяч, что сейчас лежат на площадках в разных районах города. Зубко добавил, что из города мусор продолжают вывозить. А вывоз твердых отходов из города начался 23-го июня. Спецмаршруты для этого разработаны Львовской ОГА.
Как сообщал УРА-Информ, львовский мусор ранее был выявлен на свалках Одесской области.