Из Львова вывезли уже три тысячи тонн мусора

Так, на данном этапе из н.п. Львов уже успели вывезти около трех тысяч тонн бытовых отходов. Эти данные поступили от Г. Зубко – министра ЖКХ и регионального развития нашей страны. Согласно его сообщению – на сегодняшний день уже сумели вывезти из города три тысячи тонн мусора.

Это – из тех 6,5 тысяч, что сейчас лежат на площадках в разных районах города. Зубко добавил, что из города мусор продолжают вывозить. А вывоз твердых отходов из города начался 23-го июня. Спецмаршруты для этого разработаны Львовской ОГА.

Как сообщал УРА-Информ, львовский мусор ранее был выявлен на свалках Одесской области.