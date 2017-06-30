Более двух тысяч обращений в полицию были связаны с кибератакой

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.

В сообщении говорится, что за последние сутки таких сообщений поступило около 600. По словам специалистов киберполиции, на третий день фиксации таких сообщений, организации обращались в полицию только с целью консультации и документирования пораженных вирусом компьютеров.

В общем по поводу блокирования работы компьютерной техники с помощью вируса-шифровальщика в полицию официально подано 420 заявлений. Из них - 309 обращений от частного сектора страны и 111 - от государственных организаций.

По результатам полученных обращений, в 66 случаях полиция начала уголовные производства по ст. 361 (Несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) УК Украины.

Кроме того, 354 таких факта внесены в журнал единого учета о совершенных уголовных правонарушениях и других событиях. Решается вопрос об их правовой квалификации.

Ранее УРА-Информ сообщал, что кибератака на корпоративные сети и сети органов власти остановлена.