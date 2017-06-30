500 взрывов зарегистрировал патруль ОБСЕ на Донетчине

Об этом сообщил заместитель главы миссии Александр Хуг.

В сообщении говорится, что вчера всего за три часа наблюдатели ОБСЕ в Ясиноватой зафиксировали около 500 взрывов.

Хуг рассказал, что прошлой ночью наблюдатели на недавно открытой передовой патрульной базе в Попасной Луганской области зафиксировали массированное боевое столкновение.

Он подчеркнул, что боевые действия были настолько интенсивными в определенный период времени, что было невозможно подсчитать количество взрывов.

В сообщении также говорилось, что события в Ясиноватой и Попасной могли бы и не произойти, если бы стороны отвели тяжелое вооружение, как они обещали сделать.

Ранее УРА-Информ сообщал, что на Донбассе за неделю погибли двое мирных жителей.