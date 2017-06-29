Заседание по делу Януковича перенесли на 6 июля

Такое решение огласил председательствующий судья Владислав Девятко.

Отмечается, что в заседании состоится перерыв до 6 июля 10:00.

Также Девьятко отметил, что на следующем заседании суд приступит к исследованию письменных доказательств сторон по делу.

Напомним, что 28 ноября 2016 Генеральный прокурор Юрий Луценко в Святошинском районном суде Киева объявил сообщение о подозрении в видеорежиме экс-президенту Украины Виктору Януковичу в государственной измене, пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью совершения изменения границ территории госграницы Украины и ведения агрессивной войны. То есть преступлений, предусмотренных ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 УК.

Ранее УРА-Информ сообщал, что Манафорт подтвердил, что получил от Партии регионов 17 миллионов долларов.