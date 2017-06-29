В зоне АТО у местного жителя изъяли оружие

Об этом сообщает ГУНП Донецкой области.

В сообщении говорится, что боевая граната, сигнальная ракета и более сотни патронов были спрятаны под полом 29-летним жителем.

По данному факту следственным отделом открыто уголовное производство.

Отмечается, что во время обхода квартир граждан, участковый офицер полиции Торецкого отделения полиции получил информацию, что один из местных жителей незаконно хранит запрещенные предметы.

Придя по адресу, полицейские обнаружили и изъяли тщательно скрытую под полом боевую гранату РГД-5, два запала к ней и более сотни патронов калибром 5,45 мм. Правонарушитель пояснил, что запрещенные предметы нашел почти год назад, но сдавать полицейским их не собирался, а оставил себе в качестве сувенира.

Ранее УРА-Информ сообщал, что в Днепре перекрыли канал поставки оружия из зоны АТО.