09:50 29.06.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Западной Украине сегодня ожидаются сильные дожди с грозами

Сегодня, 29 июня, в западных областях Украины пройдут сильные дожди, грозы и шквалы.

В Западной Украине сегодня ожидаются сильные дожди с грозами

Об этом говорится в сообщении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.  

"29 июня днем в западных областях местами грозы, град, шквалы 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

Примечательно, что в остальных областях Украины сохраняется высокая (Винницкая и Житомирская области), местами чрезвычайная (Киевская, Сумская, Черниговская, Черкасская и Полтавская области) пожарная опасность.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", в Украине в среду, 28 июня, в основном была  жаркая и сухая погода.Так, в южных и восточных областях страны местами прошел кратковременный дождь, гроза.


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