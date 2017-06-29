В Западной Украине сегодня ожидаются сильные дожди с грозами

Об этом говорится в сообщении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"29 июня днем в западных областях местами грозы, град, шквалы 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

Примечательно, что в остальных областях Украины сохраняется высокая (Винницкая и Житомирская области), местами чрезвычайная (Киевская, Сумская, Черниговская, Черкасская и Полтавская области) пожарная опасность.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", в Украине в среду, 28 июня, в основном была жаркая и сухая погода.Так, в южных и восточных областях страны местами прошел кратковременный дождь, гроза.