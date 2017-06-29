В Закарпатье объявили штормовое предупреждение

Во второй половине дня и вечером 29 июня во Закарпатской области и Ужгороде ожидаются грозы, местами сильные ливни, град. Объявлено штормовое предупреждение.

Данную информацию сообщают в Закарпатском центре гидрометеорологии.

Синоптики предупреждают, что во время грозы ожидаются шквальные усиление ветра 15-20 м/с, местами порывы 19-24 м/с.

Кроме того, 29-30 июня на реках Закарпатской области ожидаются повышение уровней воды на 0,2-0,8 метров, в местах прохождения сильных ливней будет формироваться значительный местный сток на малых водотоках и в верховьях рек возможно мимолетное повышение уровней воды на 0,3-1 метр.

Ранее УРА-Информ сообщал, что в Западной Украине сегодня ожидаются сильные дожди с грозами.