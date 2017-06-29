17:00 29.06.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Украине снова отсутствует доступ к сайту КМУ

Правительственный портал, официальный сайт Кабинета министров, снова не работает.

В Украине снова отсутствует доступ к сайту КМУ

Данную информацию сообщает УНН.

Если попробовать зайти на сайт, то можно увидеть следующее:

"Ошибка. Запрошенный URL быть не может быть получен", - сообщает надпись на красном фоне.

Отметим, что 27 и 28 июня ряд сайтов частных и государственных структур не работали из-за заражения вирусом.

В данный момент причины отсутствия доступа к сайту выясняются.

Ранее УРА-Информ сообщал, что кибератака на корпоративные сети и сети органов власти остановлена.


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