В Украине снова отсутствует доступ к сайту КМУ

Данную информацию сообщает УНН.

Если попробовать зайти на сайт, то можно увидеть следующее:

"Ошибка. Запрошенный URL быть не может быть получен", - сообщает надпись на красном фоне.

Отметим, что 27 и 28 июня ряд сайтов частных и государственных структур не работали из-за заражения вирусом.

В данный момент причины отсутствия доступа к сайту выясняются.

Ранее УРА-Информ сообщал, что кибератака на корпоративные сети и сети органов власти остановлена.