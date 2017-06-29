В среду на Донбассе погиб один военнослужащий и трое получили ранения

Боевики и российские наемные войска продолжают нарушать решим тишины в зоне проведения антитеррористической операции. За вчерашние сутки, среду, 28 июня, противник 35 раз открывал огонь по нашим позициям.

В результате таких действий вчера погиб один украинский военный. Еще двое получили ранения. Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центр штаба АТО, большую часть обстрелов боевики совершили из минометов различных калибров, один раз стреляли из ствольной артиллерии.

При этом, как и раньше, противник начинает обстрелы после наступления темноты. Кроме того, оккупанты вчера в очередной раз обстреляли жилой квартал одного из прифронтовых населенных пунктов.

Так, на Приморском направлении вчера было зафиксировано девять нарушения режима прекращения огня. Позиции в окрестностях Лебединского, Водяного, Павлополя, Гнутово, Красногоровки и Марьинки боевики обстреливали из минометов и пехотного вооружения, по окрестностям Тарамчука и Талаковка боевики вели огонь из гранатометов.

На донецком направлении противник 11 раз открывал огонь. Боевики обстреливали окрестности Авдеевки из артиллерии, минометов, гранатометов и стрелкового вооружения, окрестности Камянки и Новоселовки Второй – из минометов и пехотного вооружения, противотанкового ракетного корпуса и зенитной установки, позиции в районе Луганского и Верхнеторецкого – из минометов.

Вместе с тем больше всего вчера досталось луганскому направлению где боевики 15 раз нарушали перемирие.

Напомним, захватчики вчера днем из миномета калибра 120 мм обстреляли жилой квартал Красногоровки. К счастью, в результате этого обстрела никто из местных жителей не пострадал.