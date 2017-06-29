21:15 29.06.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В СНБО заверили, что хакерская атака не причинила Украине большого вреда

Вирусная атака, которая была совершена на Украины 27 июня, не нанесла большого вреда стране.

В СНБО заверили, что хакерская атака не причинила Украине большого вреда

В основном пострадали органы государственного управления, банковские учреждения, объекты промышленности, в том числе, - объекты критической инфраструктуры. Об этом в четверг, 29 июня, сообщил руководитель службы по вопросам информационной безопасности Аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины Валентин Петров.

По его словам, несмотря на панические настроения, большого вреда злоумышленники не смогли нанести.

Напомним, Служба безопасности Украины совместно с иностранными партнерами продолжает работу по локализации распространения вируса PetyaA, который ранее поразил компьютерные сети по Украине.

Как сообщал УРА-Информ, правительственный портал, официальный сайт Кабинета министров, снова не работает.


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