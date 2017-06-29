В СНБО заверили, что хакерская атака не причинила Украине большого вреда

В основном пострадали органы государственного управления, банковские учреждения, объекты промышленности, в том числе, - объекты критической инфраструктуры. Об этом в четверг, 29 июня, сообщил руководитель службы по вопросам информационной безопасности Аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины Валентин Петров.

По его словам, несмотря на панические настроения, большого вреда злоумышленники не смогли нанести.

Напомним, Служба безопасности Украины совместно с иностранными партнерами продолжает работу по локализации распространения вируса PetyaA, который ранее поразил компьютерные сети по Украине.

Как сообщал УРА-Информ, правительственный портал, официальный сайт Кабинета министров, снова не работает.