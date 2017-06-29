В Херсоне жители общежития перекрыли дорогу

Известно, что некоторые жители н.п. Херсон живут без электричества аж с шестого июня. Речь – про жителей общежития, что на улице Кедровского. Люди говорят, что свет им выключили из-за должников, хотя таких – небольшое количество.

При этом у людей индивидуальные счетчики. А здание просто в момент отключили полностью и больше свет не включали. Активисты перекрыли проезжую часть на Николаевском шоссе. В итоге на автодорогах возникли пробки.

Как сообщал УРА-Информ, 13-го июня жители Львова перекрыли дорогу в качестве протеста против критической и нерешенной ситуации с мусором.