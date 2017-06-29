В Харькове полицейского поймали на взятке

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Харьковской области.

В сообщении говорится, что полицейский ежемесячно собирал 10 тыс гривен с местного предпринимателя, который занимался розничной торговлей алкогольными напитками. В ответ правоохранитель обещал не вмешиваться во хозяйственную деятельность предпринимателя и не привлекать к ответственности за нарушение законов в сфере оборота алкогольной продукции.

Отмечается, что правоохранители задержали взяточника на пути домой после получения очередной ежемесячной дани.

Злоумышленнику сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

Ранее УРА-Информ сообщал, что в Харькове доцента ВУЗа поймали на взятке.