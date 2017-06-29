12:18 29.06.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Днепр привезли трех раненых силовиков АТО

В н.п. Днепр недавно привезли сразу трех силовиков, которые получили ранения в местах проведения АТО.

В Днепр привезли трех раненых силовиков АТО

Силовиков недавно при помощи вертолета доставили из н.п. Мариуполь. Эти сведения при помощи социальной сети распространила советник главы Днепропетровщины. По ее сообщению – один силовик, получивший ранения, уже привезен в больницу им. Мечникова. Ему уже проведена операция. Еще одного бойца доставили сразу в хирургическое отделение. Известно, что один из недавно доставленных военных получил от взрыва мины перелом теменной кости, ранения в малом тазу и другие ранения.

Как сообщал УРА-Информ, в течение прошлых суток террористы обстреливали в н.п. Красногоровка жилые кварталы.


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