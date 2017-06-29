15:50 29.06.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В АТО погибла женщина-военный

Женщина-военнослужащий погибла во время "хлебного перемирия".

В АТО погибла женщина-военный

На Донбассе в зоне провдення АТО, во время выполнения боевой задачи, погибла жительница Одесской области - Надежда Морозова.

Об этом сообщили в пресс-службе Окнянськой РГА, что на Одесчине.

В сообщении говорится, что Надежда Морозова в зоне проведения АТО мужественно и отважно защищала нашу Родину от террористов.

Отмечается, что во время вражеского обстрела она получила ранения, несовместимые с жизнью.

Сообщается, что погибшей было всего 23 года. У нее остался несовершеннолетний сын.

Ранее УРА-Информ сообщал, что в течение последних суток по итогам ведения на востоке страны боевых действий среди силовиков пострадавших не было.


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