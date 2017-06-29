В АТО погибла женщина-военный

Женщина-военнослужащий погибла во время "хлебного перемирия".
На Донбассе в зоне провдення АТО, во время выполнения боевой задачи, погибла жительница Одесской области - Надежда Морозова.
Об этом сообщили в пресс-службе Окнянськой РГА, что на Одесчине.
В сообщении говорится, что Надежда Морозова в зоне проведения АТО мужественно и отважно защищала нашу Родину от террористов.
Отмечается, что во время вражеского обстрела она получила ранения, несовместимые с жизнью.
Сообщается, что погибшей было всего 23 года. У нее остался несовершеннолетний сын.
Ранее УРА-Информ сообщал, что в течение последних суток по итогам ведения на востоке страны боевых действий среди силовиков пострадавших не было.