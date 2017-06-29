Украину ждут санкции из-за недопуска Самойловой на Евровидение

Об этом председатель Нацтелерадиокомпании Зураб Аласания написал на своей странице в Facebook.

Аласания написал в своем сообщении следующее:

"Утро началось с не очень приятных новостей для UA:PBC. Похоже, нас таки ждут санкции за "необеспечение участия в Евровидении-2017 участницы от РФ Юлии Самойловой. И у меня есть большое сомнение, что государство в лице СБУ захочет разделить с UA:PBC эту коллизию.

Напомним, что Служба безопасности Украины запретила въезд на территорию Украины гражданке Российской Федерации Юлии Самойловой, которую выбрали представительницей России на песенном конкурсе "Евровидение-2017", сроком на три года.

После этого Россия отказалась менять своего представителя на конкурсе "Евровидение" в Киеве, и таким образом, Россия не выступила на конкурсе.