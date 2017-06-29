20:32 29.06.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Синоптики предупреждают - на Украину надвигается жара в 38 градусов

В ближайшие два дня в юго-восточных областях Украины столбик термометра может подняться до отметки в 35-38 градусов выше нуля.

Синоптики предупреждают - на Украину надвигается жара в 38 градусов

Температура может начать повышаться уже завтра начиная от Херсонской до Запорожской области. Как сообщает пресс-служба Укргидрометцентра, на западе следующей недели температура снизится, а жара спадет уже послезавтра.

Однако в ближайшие дни жара продолжится. При этом спадать жара начнет постепенно с 2 июля в северных и частично центральных, а в начале недели на остальной территории страны.

Вместе с тем в пресс-службе отметили, что с начала месяца дожди постепенно с западных областей распространяться на всю территорию Украины. Постепенно будет перемещаться фронт и дожди - с запада на восток и на юг, - отметили в Гидрометцентре.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, вечером 29 июня в Закарпатской области и Ужгороде ожидаются грозы, местами сильные ливни, град. Из-за этого в регионе объявлено штормовое предупреждение.


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