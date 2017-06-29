СБУ в Херсона изъяла у чиновника 90 тысяч долларов и 10 тысяч евро

Полиция во время следственных действий обнаружила у одного из чиновника более 90 тысяч долларов, около десяти тысяч евро и 364 тысяч гривен. Как сообщает пресс-служба СБУ, полиция проводит следственные действия в рамках открытых уголовных дел по фактам хищения бюджетных средств на сумму более пяти миллионов гривен.

Деньги предусматривались на строительство и реконструкцию объектов образовательной и культурной сферы города. Сегодня СБУ провела обыски в здании городского совета и обнаружила доказательства причастности должностных лиц к системному присвоению средств бюджета в особо крупных размерах, - рассказали в ведомстве, добавив, что обыски проводились в служебном помещении одного из руководителей аппарата Херсонского городского совета.

Сейчас следователи устанавливают источники получения должностным лицом местного самоуправления полученных средств, учитывая размер его официальных доходов и сведений об имуществе, указанных в декларации.

Решается вопрос о наложении ареста на указанные денежные активы.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Харькове разоблачили преподавателя, который требова взятку со студентки за написание дипломной работы. Преподаватель, который является членов комиссии по защите дипломных работ, требовал от студентки 6 500 гривен за содействие в написании и защите дипломной работы.