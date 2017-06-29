Садовый передал полномочия по вывозу мусора Львовской ОГА

В четверг, 29 июня, Львовская городская рада передала все полномочия по вывозу мусора Львовской областной государственной администрации. Соответствующее решение было принято на сессии городской рады.

За него проголосовали 55 депутатов при минимально необходимых 33. При этом решение предусматривает аудит коммунального предприятия "Львовспецкоммунтранс", а также взвешивание всего мусора, который будут вывозить из Львова.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, городской голова Львова Садовый заявлял, что готов передать полномочия по вывозу мусора Львовской обладминистрации.

Также Садовой хочет, чтобы помимо вывоза мусора со Львова обладминистрация занялась и рекультивацией мусоросвалки.