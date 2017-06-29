Российских боевиков принудительно вызывают из отпусков

Данную информацию сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины на своей странице в Facebook.

В сообщении говорится, что из-за неукомплектованности личным составом российским командованием введен запрет на увольнение с военной службы, а также введен специальный алгоритм при планировании и проведении отпусков военнослужащими. Он направлен на обеспечение принудительного возвращения из отпусков российских военных.

Отмечается, что алгоритм предусматривает расчет маршрута движения к месту проведения отпуска с указанием контрольных пунктов и времени их прохождения.

В сообщении также подчеркивают, что среди военнослужащих ВС РФ распространяется информация об избежании прохождения службы в соединениях и частях Южного ПО. Там наблюдается наибольшее количество военнослужащих, не вернувшихся из отпусков к месту несения службы.

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